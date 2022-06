Jugendliche erleben Zukunftstag beim großen Pizzabäcker in Osterweddingen

Woll soll die berufliche Reise nach der Schule hingehen? Vielleicht ins Gewerbegebiet im Sülzetal? Der dortige Pizzahersteller Freiberger hat Berufsschüler zu einem Zukunftstag in die Produktionshallen in Osterweddingen eingeladen.

Werksleiter Yves Kaczor zeigt den Jugendliche des Berufsbildungszentrums Aschersleben den Produktionsablauf in den Werkshallen.

Osterweddingen - 16 Jugendliche des Berufsbildungszentrums Aschersleben (BBRZ) besuchten kürzlich die Niederlassung der „Freiberger GmbH“ im Gewerbegebiet Sülzetal-Osterweddingen. In zwei Gruppen machten sie zusammen mit dem Werksleiter Yves Kaczor einen Rundgang durch die Produktion und erhielten so zusammen mit ihrer Lehrerin Frauke Engelmann einen Einblick in die Abläufe der Herstellung der Fertigteigwaren.