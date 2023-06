In der Gartensparte „Zukunft“ in Wanzleben wohnen jetzt Bienen aus Klein Wanzleben. Außerdem helfen sechs Jungen dem erfahrenen Imker.

Wanzleben - In der Gartensparte „Zukunft“ in Wanzleben hat Brockenblick-Imker Michael Schulze aus Klein Wanzleben vier Bienen-Völker aufgestellt. Er kam damit einer Bitte des Sparten-Vorstandes nach. Dieser sucht immer wieder nach Projekten, welche dem Einklang mit der Natur dienen. Hohes Interesse an den Bienen haben auch sechs junge Gartenfreunde, die bereits über die Schule Bienenkontakte kennen. Josia (von links) Simon, Silas, Etan, Elias, und Linus werden dem Imker bei seiner Arbeit mit den Bienen über die Schulter schauen und kleine Hilfsaufgaben übernehmen, wie etwa das Nachfüllen der Bienentränke.