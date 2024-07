Bevor die Mäher anrücken, wird der Nachwuchs von Reh- und Damwild in Sicherheit gebracht.

Stemmern - Der Stemmeraner Agrar- und Milchhof sowie einige Landwirte betreiben in der Region auch Tierhaltung. Für den Winter brauchen sie Futter. Dieses bauen sie zum Teil selbst an. Als Silage lagern sie es in Ställen für die Verfütterung im Winter.