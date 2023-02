In Altenweddingen war es am 18. Februar 2023 recht stürmisch. Zunächst draußen und am Abend in der rappelvollen Festhalle beim Auftritt der beiden „Hengstmann-Brüder“ Tobias und Sebastian .

Altenweddingen - vs l Die Söhne des bekannten Kabarettisten Frank Hengstmann stehen inzwischen selbst seit 20 Jahren mit ihrem satirisch-politischem Programmen in Magdeburg auf ihrer eigenen Bühne. Sie haben schon eine Reihe von Preisen gewonnen. Nachdem sie im vergangenen Jahr am Eröffnungsabend zum 1075-Jahres-Fest an gleicher Stelle eine Kostprobe ihres Könnens gegeben haben, waren sie nun in der Festhalle mit einem abendfüllenden Programm am Start.