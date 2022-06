Kaffeenachmittag beim DRK in Langenweddingen wird wieder gut angenommen

Sonnenschein, Sonnenblumen, sommerliche Requisiten – die Besucherinnen und der Besucher des DRK-Kaffeenachmittags in Langenweddingen konnten sich nach langer Corona-Pause endlich wieder regelmäßig treffen.

Langenweddingen - Mit einem Vögelchen auf dem Kopf, mit bunten Tüchern und einem orangenen Baseball-Cap, mit Sommer- sowie Strohhüten kamen die Besucherinnen und der Besucher zum Kaffeenachmittag in das Bürgerhaus in Langenweddingen. Die Leiterin der DRK-Begegnungsstätte, Jutta Spurek, hatte sie eingeladen. Das Motto des Nachmittags lautete: „Ab in den Sommer“.