Mit verjüngter Mannschaft ist der Kultur- und Karnevalverein Blumenberg in die Karnevalsaison gestartet. Wieder im Fokus: die Traummänner.

Blumenberg l Mit einem lauten „Blumenberg helau“ sind die Narren des Blumenberger Kultur- und Karnevalvereins (BKK) am Wochenende in die 29. Session gestartet. Bunt und lustig geht es zu. Doch bei genauer Betrachtung des neuen Programms schleicht sich zeitweilig der Gedanke ein, Blumenberg hat ein Problem: den Mangel an Traummännern.

Olga aus Sibirien sucht nach einem und findet ihn nicht. Tante Erna hat immer noch Grund zum Klagen über ihren Willi, mit dem sie viele Jahre verheiratet ist. Zwei Patientinnen einer Schönheitsklinik haben ihre Zweifel, dass es Traummänner überhaupt gibt, und ein zweifelnder „Pechvogel“, bei dem alles schief geht, oder das Ungeschick zweier bärenjagender Schauspieler können auch nur wenig Gegenargumente bringen. Letztlich aber räumen die Karnevalisten des BKK ganz allein das Vorurteil aus dem Weg: Haben sie doch schließlich ihre „Dreamboys“, auf deutsch „Traummänner“, vom Männerballett, die in jedem Jahr für die Krönung des Programms sorgen – so auch in diesem Jahr.

Gesänge und Schunkelrunden

So wie die „Dreamboys“ gehören beispielsweise auch die „Blumenberger Lerchen“ mit ihrem Gesang und der Schunkelrunde, die bereits erwähnte Tante Erna und die Tanzmädchen von den „Sweet Devils“ schon seit vielen Jahren zum Blumenberger Karneval wie zur Hochzeit die Musik. Und doch weht in diesem Jahr ein angenehm frischer Wind durchs Programm. Neben einigen, die nach längerer Zeit ins närrische Geschehen zurückgekehrt sind, zeigen auch ganz neue Gesichter auf der mit viel Liebe zum Detail dekorierten Bühne ihre Talente – egal ob musikalisch, schauspielerisch oder tanzend.

Apropos tanzend: Hier wurden während der Premiere die Kleinsten zu den größten Stars. Neben den „Sweet Devils“ kümmert sich Trainerin Anna Hahn jetzt auch um die kleinen „Tanzmäuse“. Obwohl den Mädchen die Aufregung anzumerken war, meisterten sie ihren ersten offiziellen Auftritt mit Bravour und süßem Lächeln. So sorgten sie nicht nur für eine Überraschung, sondern zeigten auch, dass der BKK in Sachen Nachwuchsgewinnung auf dem richtigen Weg ist.

Jugend auf neuen Wegen

„Wir haben uns mächtig verjüngt auf der Bühne“, stellte auch der langjährige Moderator Daniel Axmann fest. Und doch versteckte sich hinter diesem Satz auch ein wenig Traurigkeit, denn eine hat den Jungen auf der Bühne Platz gemacht und sich nach 28 Jahren im Publikum unters Volk gemischt: BKK-„Urgestein“ Bärbel Braune.

Dass die Jungen teils neue Wege gehen wollen, wollen sie auch zum Sessionsende beweisen. Wie der neue Vereinsvorsitzende Matthias Brosig ankündigt, wollen sich die Blumenberger am 3. März erstmals dem Tulpensonntags-Umzug in Wanzleben anschließen. Aber zuvor soll noch an drei Sonnabenden im „Blumenberger Krug“ das Konfetti fliegen – am 2. Februar, am 23. Februar und am 2. März. Restkarten für die Abendveranstaltungen, die jeweils um 20.11 Uhr beginnen, gibt es noch im „Blumenberger Krug“ oder unter Telefon: 039209/22 09.