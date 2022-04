Kartoffelfest des Vereins Freizeit 2000 in Klein Rodensleben lockt Besucher an

Die Mitglieder des Vereins Freizeit 2000 in Klein Rodensleben sind spät, aber mit einer beeindruckenden Veranstaltung, in das Eventjahr gestartet. Thematisch ging es dabei rund um die bördetypischen Feldfrüchte.

Pünktlich zum Mittagessen haben sich am Sonnabend die Pforten zum Hof der Familie Plauschenat geöffnet. Dort gab es in diesem Jahr das traditionelle Kartoffelfest in Klein Rodensleben.

Klein Rodensleben - Das Kartoffelfest ist eigentlich eine der Referenzveranstaltungen des Vereins. In diesem Jahr bildet es den Auftakt für weitere Termine. Nach über einem Jahr Pause haben sich die Mitglieder wieder getraut. Getraut, eine Veranstaltung für die Bürger auf die Beine zu stellen. An dem ungewollten Dornröschenschlaf schuld war, wie bei anderen Vereinen in der Region auch, die Corona-Pandemie. „Wir konnten einfach nicht mehr stillsitzen“, sagt die Vereinsvorsitzende Ursula König. „Die so lange Zeit des Nichtstuns hat unsere 53 Mitglieder arg mitgenommen. Niemand war damit zufrieden, alle haben sich nach Aktivität insbesondere für unsere Ortschaft gesehnt.“