Rübenkampagne Keine Tempo-30-Zone: Rübenlaster sorgen in Remkersleben bei den Anwohnern für Frust

Die Rübenkampagne 2021 läuft auch in der Zuckerfabrik Klein Wanzleben auf Hochtouren. Die Liefer-Lkw fahren wieder durch die Ortschaften in der Region. Das stößt nicht generell bei allen Anwohnern auf Gegenliebe, so auch in Remkersleben. Es gibt erste Beschwerden über mutmaßlich zu schnelle Brummis.