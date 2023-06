Zwei Jungen und sechs Mädchen werden von der katholische Kindertagesstätte „St. Bonifatius in Wanzleben verabschiedet. Sie gehen künftig in die Schule. Dazu gibt es ein großes Fest.

Kinder feiern in Wanzleben ein Sommerfest

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wanzleben - Die Kinder der Kindertagesstätte „St. Bonifatius“ in Wanzleben haben ein großes Sommerfest gefeiert. Die Veranstaltung wurde auch dazu genutzt, die künftigen Abc-Schützen zu verabschieden. Das sind in diesem Jahr zwei Jungen und sechs Mädchen. Insgesamt werden in der Kita 14 Kinder betreut – einschließlich des Hortes.