Familienleben in Sachsen-Anhalt Kinder fühlen sich in den Wanzleber Kitas wohl

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens.Die Umfrage hat ergeben, dass die Bewohner der Einheitsgemeinde Wanzleben recht zufrieden mit dem Angebot der kommunalen Kindertagesstätten sind. Allerdings gab es auch Kritikpunkte, so bei der knappen Personalbesetzung und den Öffnungszeiten. Ist das so und was verbirgt sich dahinter?