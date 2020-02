Hohendodeleber Kita-Förderverein hat Arbeitsplan zusammengestellt.

Hohendodeleben l Der Förderverein der Hohendodeleber Kindertagesstätte „Sonnenschein“ hat sich für dieses Jahr einiges vorgenommen. Wie Vereins­chefin Kerstin Seeger mitteilt, wollen die Mitglieder, unterstützt von fleißigen Helfern, am 20. März wieder einen Arbeitseinsatz auf dem Gelände der Kindereinrichtung starten. Dabei sollen unter anderem die Sandkastenumrandung erweitert und kleine Sitzmöglichkeiten für die Kinder installiert werden. Um dem Unfallschutz gewährleisten zu können, soll frischer Sand in den Sandkasten geschippt werden. Ebenso ist eine Reinigungsaktion auf der Terrasse des Kindergartenbereiches vorgesehen und Klettergerüst und Gerätehaus sollen einen neuen Anstrich mit Holzschutzlasur erhalten. „Bei starkem Regen oder orkanartigem Wind werden wir den Termin kurzfristig verlegen“, kündigt die Vereinsvorsitzende an.

Arbeiten im "Sonnenschein"

Im Krippenbereich soll dann bei einem weiteren Arbeitseinsatz am 30. Oktober richtig Hand angelegt werden. Hierbei gilt die Hauptaufmerksamkeit dem Fallschutz, der den derzeit vorhandenen Rindenmulch ersetzen soll. Wie Kerstin Seeger weiß, hat der Rindenmulch einige Nachteile: So werden die Kinder bei Nässe und Hitze schmutzig, wenn sie auf Rindenmulch stürzen. Zudem besteht die Gefahr, dass Teile des Rindenmulchs verschluckt werden. Gerade das erfordert eine erhöhte Aufmerksamkeit der Erzieher. „Durch den Fallschutz wäre mehr Interaktion für die Betreuung möglich, was die Qualität deutlich erhöhen würde“, unterstreicht Kerstin Seeger. Auch eignen sich die Fallschutzmatten für sportliche Übungen der Krippenkinder, die derzeit nur im Kita-Gebäude durchgeführt werden können. Außerdem soll ein Unterstand für die Fahrzeuge der Krippenkinder errichtet werden.

Unterstützung für Piratenfest zugesagt

Zwischen den Arbeitseinsätzen ist aber auch Zeit zum Feiern. So wird der Förderverein in diesem Jahr am 15. Mai das Piratenfest in der Kita „Sonnenschein“ unterstützen. Höhepunkte an diesem Nachmittag sollen der Auftritt von Piraten-Andy, eine Bastelstraße und weitere Spiel- und Spaßaktionen sein. Bereits jetzt ist organisiert, dass die Eintrittskarten nicht nur in der Einrichtung selbst, sondern immer freitags von 10 bis 12 Uhr auch im Hofladen der Biokiste Weißmeyer zu erwerben sein werden.

Hundeführerin zu Besuch

Bei weiteren Aktionen des Fördervereins stehen die kleinen „Sonnenscheinchen“ der Einrichtung im Mittelpunkt. Eine Hundeführerin soll den Kindern einen Besuch abstatten und analog zum vergangenen Jahr soll wieder ein Adventskalender gestaltet und befüllt werden. Für den Adventskalender des vergangenen Jahres wurden etwa 400 Euro in Bastelmaterialien und Lernsysteme investiert. Eine Kostenersparnis für die Eltern kann der zeitweilige Ersatz der Vespermahlzeit durch Kuchen oder Obst und Gemüse mit sich bringen. „Gedacht ist an vier bis fünf Termine über das Jahr in Absprache mit der Kita“, erklärt Kerstin Seeger zu der Idee. Ziel sei es dabei, den Aufwand für die Abbestellung des Vespers so gering wie möglich zu halten.

Mitglieder sind willkommen

Der Förderverein hat das erste Jahr seines Bestehens erfolgreich hinter sich gebracht. Derzeit zählt er 19 Mitglieder. Aktive und fördernde Mitglieder, aber auch Sponsoren sind jederzeit willkommen. Als potenzielle Vereinsmitglieder dürfen sich nicht nur die Eltern der Kinder, die in der Einrichtung betreut werden, sondern beispielsweise auch Verwandte, Nachbarn oder Unternehmen – auch über die Ortsgrenzen hinaus – angesprochen fühlen.