Raus aus der Notbetreuung, rein in die Party. Zur Feier der Wiederaufnahme des Regelbetriebes feierte die Remkersleber Kita eine Party.

Remkersleben l Einen besseren Grund für eine zünftige Party kann es kaum geben: Die kleinen „Gänseblümchen“ sind wieder mit ihren Erziehern vereint – und zwar in der Remkersleber Kindertagesstätte. „Die Freude bei den dreizehn Kindern und vier Erziehern war natürlich riesengroß“, berichtet die Leiterin Andrea Wolff. „Da die Faschingszeit noch nicht so lange her ist, haben wir uns alle in Kostüme gekleidet und eine Willkommensparty gefeiert.“



So huschten dann Superhelden und Prinzessinnen durch die Räumlichkeiten und freuten sich am zurückliegenden Mittwoch gemeinsam.



Zuvor gab es auch in Remkersleben eine Notbetreuung. Seit Wochenbeginn läuft aber fast alles wie gewohnt. Eingezogen sind die Mitarbeiter nach der Sanierung vor etwa einem Jahr mit sieben Kindern (Volksstimme berichtete). Inzwischen sind weitere Knirpse dazu gekommen und die Tendenz ist weiter ansteigend.



Hoffen auf mehr Kinder

Möglich ist in der Kita die Betreuung von 26 Kindern. „Ich bin guter Hoffnung, dass noch mehr Kinder dazukommen“, sagt die Leiterin. Die jetzt herrschenden Bedingungen seien auch optimal dafür. Die Sanierung hat sich also gelohnt.



Während der Bauphase waren die Kinder in anderen Kitas der Umgebung untergebracht. So in Seehausen, Klein Wanzleben und Groß Rodensleben. „Wir freuen uns aber alle, dass wir nun ein schmuckes Zuhause haben“, versichert Andrea Wolff. Für die Knirpse lassen sich die Erzieher immer wieder interessante Themen einfallen. Unterstützung gibt es auch von den Eltern, denn in Remkersleben geht es allgemein sehr familiär zu.