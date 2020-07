In Wanzleben wurde Jörn Bischoff zum Kreisreferenten ernannt

Wanzleben (vs) l Mit einem Festgottesdienst und einer Segung ist vor wenigen Tagen der neue Kreisreferent für Gemeindepädagogik, Jörn Bischoff, in sein Amt eingeführt worden. Darüber informierte jetzt der Kirchenkreis Egeln in einer Pressemitteilung. Das Arbeitsfeld der Gemeindepädagogen sei breit gefächert. Es reiche von der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Konfirmanden und Familien über die Erteilung von Religionsunterricht bis hin zu Seelsorge-Diensten in Krankenhäusern und Altenheimen. Jörn Bischoff wird diese Arbeit von nun an als Referent begleiten.

Besuch bei Gemeindepädagogen

Für ihn gehe es nun um eine Bestands- und Momentaufnahme, um Herausforderungen und Potentiale zu entdecken. Von diesem Arbeitsspektrum wolle sich der gebürtige Wittenberger in den nächsten Wochen zunächst ein genaueres Bild verschaffen. Im diesen Tagen habe er sich bei allen 16 Gemeindepädagogen im Kirchenkreis zu einem Besuch angemeldet.

Anpacken möchte der zweifache Vater nicht nur inhaltlich, sondern auch strukturell. So sollen vorhandene Projekte, wie das „Konfi-Camp“ des Kirchenkreises, breitere Unterstützung erfahren und neue Projekte gemeinsam entwickelt werden. Der neue Referent möchte die Gemeindepädagogen untereinander dichter vernetzen, ihr Arbeitsumfeld durch Fortbildung und Rückkopplung verbessern, attraktive Altersangebote schaffen und die räumlichen Bedingungen für die Jugendarbeit verbessern. Um diese Ziele umzusetzen, kandidierte Bischoff erfolgreich am 11. Juli für den Bauausschuss sowie den Struktur- und Stellenausschuss bei der V. Kreissynode des Kirchenkreises Egeln.

Viel Berufserfahrung

Der 46-Jährige könne auf eine abwechslungsreiche und bewegte Berufserfahrung zurückgreifen: Mit einer Ausbildung zum KFZ-Mechaniker nach der Schulzeit, Praktika in verschiedenen Kirchengemeinden und einer Ausbildung zum Gemeindepädagogen an der „Evangelistenschule Johanneum“ in Wuppertal führte ihn sein Anerkennungsjahr nach Aurich, ins Herz von Ostfriesland. Anschließend hatte er eine gemeinsame Projektstelle von CVJM und Kirchenkreis in Eberswalde inne, bevor er von 2002 bis 2020 im Kirchenkreis Halberstadt als Diakon und Gemeindepädagoge in der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit tätig war.

Stelle blieb neun Monate unbesetzt

Bis zum Dienstantritt Bischoffs vor wenigen Tagen war das Amt des Kreisreferenten für Gemeindepädagogik seit September 2019 unbesetzt.

Der Festakt zur Amtseinführung begann mit einem von Superintendent Matthias Porzelle geleiteten Gottesdienst. Musikalisch unterstützt wurde er durch Popularmusikerin Anke Groth, Gemeinepädagogin Ulrike Peters und Kantor Carsten Miseler.

Wie die Referentin für Öffentlichkeitsarbeit mitteilte, stehe das Lied nach der Segnung „Seid fröhlich in der Hoffnung“ (Siegfried Fietz, 1986) symbolisch für den Beginn einer neue Wegstrecke: „Euer Helfen wird ein Zeichen der Liebe sein...“