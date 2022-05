Kita-Gebühren kompromisslos: Elternbeiträge sollen wie geplant steigen

Der umstrittene Entwurf der neuen Kitagebührensatzung in der Oberen Aller wird womöglich ohne Änderungen als Beschlussvorlage an den Verbandsgemeinderat weitergereicht. Im Hauptausschuss am morgigen Mittwoch dürfte sich abzeichnen, welchen Ausgang das Ansinnen der Verwaltung nimmt.

Kita in der Oberen Aller wird auf Elternseite teurer. Noch ist offen, um wieviel. Folgt der Verbandsgemeinderat dem vorliegenden Entwurf, steigt der Elternanteil um gut 40 Prozent in der Krippe, um durchschnittlich 50 Prozent im Kindergarten und um bis zu 153 Prozent im Hort.

Obere Aller - Genaugenommen geht es hinsichtlich der Kita-Betreuung in der Oberen Aller derzeit um die Anpassung von zwei Satzungen. Doch die ursächliche, die eigentliche Nutzungssatzung mit der Neustaffelung der Betreuungsstunden spielt allenfalls eine Nebenrolle. Der Blick der Bürger ist auf die Gebührensatzung gerichtet. Die will die Verbandsgemeinde in diesem Zuge nach fünf Jahren an die aktuellen Rahmenbedingungen anpassen, verbunden mit einer signifikanten zweistufigen Erhöhung der Elternbeiträge in allen Bereichen (Krippe, Kiga, Hort).