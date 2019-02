In Langenweddingen wird ein neuer Kindergarten gebaut. Die Container als Übergangslösung zur Betreuung werden gerade eingerichtet.

Osterweddingen l Die Abbruchgenehmigung für die alte Kindertagesstätte (Kita) in Langenweddingen ist erwirkt. Die Ausschreibung für diese Arbeiten läuft. Der Abrisses soll im April starten.

Abriss soll im April starten

Diese Sachstandmeldungen in Bezug auf den Neubau der Kita nahm der Bürgermeister der Gemeinde Sülzetal, Jörg Methner (SPD), bei der Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses am vergangenen Donnerstagabend im Rathaus vor. „Die Installationsarbeiten an den Containern am Prödel, wo die Kinder in der Übergangszeit betreut werden, laufen gerade“, berichtete Methner weiter.

Auch auf einen Hinweis aus der Sitzung des Ortschaftsrats von Langenweddingen ging Methner ein: Dort hatte Ratsmitglied Dr. Josef Kuba (CDU) vermerkt, dass die Container auf Gehwegplatten lägen. „Der Zwischenraum zwischen dem Unterboden der Container und der Erde ist für Kinder ideal, um sich dort zu verstecken und eine Höhle zu bauen“, warnte Kuba bei der Sitzung des Ortschaftsrats. Diese Gefahr gelte es zu vermeiden, betonte er.

Auch auf diese Befürchtung ging Methner ein. „Der Abstand zwischen Containern und Erde wird mit Brettern dicht gemacht. Kinder können dann da nicht mehr reinkriechen.“ Außerdem werde das Areal eingezäunt; zur zusätzlichen Sicherheit der Kinder.

Tempo 30 geplant

Auf die Abrissarbeiten ging bei der Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses auch Ausschussmitglied Hans-Otto Hornemann (FDP) ein. Er wollte wissen, was mit den Fenstern und Türen geschehe. Da steckten Geldwerte dahinter. „Das muss doch normalerweise raussortiert werden“, meinte auch Ausschussmitglied Eckhard Röseler (CDU). Methner sicherte zu, dass die Verwaltung die Ausschreibung dahingehend prüfen werde.

Bürgermeister Methner nannte dann noch weitere Details der Planung der Übergangslösung: So sind drei Parkplätze vorgesehen, damit Mütter und Väter Haltemöglichkeiten haben, wenn sie ihre Kinder zur Kindertagesstätte hinbringen und wenn sie sie abholen. „Außerdem ist vorgesehen, dass in dem gesamten Bereich eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern herrscht“, sicherte Sozialdemokrat Methner zu.

Zusätzlich wird, nach den Aussagen von Bürgermeister Jörg Methner, ein „Achtung Kinder“-Schild aufgebaut, denn auf dem Spielplatz gegenüber von den Containern soll auch eine kleine Ecke zum Spielen für die Kinder der Kindertagesstätte geschaffen werden.