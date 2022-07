Klein Wanzleber Feuerwehr feiert im Kleinformat

Klein Wanzleben - Ganz wollten die Klein Wanzleber Feuerwehrleute den 150. Geburtstag ihrer Wehr nicht aus dem Kalender streichen, auch wenn sie bei den Vorbereitungen alternativ denken mussten. Die immer noch geltenden Pandemieregeln setzten zum Beispiel hinter das geplante Seifenkistenrennen von Anfang an dicke Fragezeichen und führten letztlich zur Absage. Das Volk von Klein Wanzleben ließen die Feuerwehrleute am Sonnabend stattdessen mit einem von Rot und Blau dominierten Umzug an ihrer Festtagsstimmung teilhaben. Befreundete Wehren reihten sich mit ein und sorgten so für die Verlängerung des Zuges.