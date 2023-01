Kleintiere verhelfen in Wanzleben zu Meisterehren

Wanzleben - Klaus Schepuck hat als Vorsitzender des Wanzleber Kleintierzuchtvereins G 366 allen Grund, zu bedauern, dass das Hobby Kleintierzucht in den vergangenen Jahren zunehmend an Attraktivität verloren hat. Die Preise für das Futter und weitere Haltungskosten steigen, Vogelgrippe-Wellen und auch Nachbarn, die sich über das Krähen der Hähne aufregen, sorgen dafür, dass immer mehr von der Zucht von Rassegeflügel und Kaninchen die Finger lassen. Die Mitgliederzahlen in den Vereinen sinken und damit steigt die Gefahr, dass die Kleintierzucht als Kulturerbe und auch manche inzwischen schon seltene Rasse irgendwann aussterben.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.