Der Blockflötenkreis Börde um Kantor Werner Jankowski (rechts) musiziert am 7. Juli 2023 in der Drackenstedter Kirche. Das für Sonnabend und Sonntag angedachte Feuerwehrprogramm hingegen fällt aus und soll am 9./10. September nachgeholt werden.

Drackenstedt - Fröhlich feiern wollte man eigentlich – 1050 Jahre Drackenstedt und 135 Jahre Feuerwehr –, doch mit der kurzfristigen Absage beziehungsweise Verschiebung von Festumzug, Tanzabend und Frühschoppen hat sich nun etwas Missstimmung im Dorf eingestellt.

Wenig begeistert von der Vorgehensweise seiner Mitorganisatoren zeigt sich zum Beispiel Gert Ellermann, der das Jahresprogramm wesentlich mitgestaltet hat: „Das ist schon sehr ärgerlich, zumal das als Schnellschuss im Alleingang von ein paar Leuten entschieden wurde, ohne genaue Gründe anzugeben oder das in gemeinsamer Runde zu besprechen. Ich selbst habe davon nur indirekt erfahren und bin aus allen Wolken gefallen.“

Fakt ist: Sämtliche Programmpunkte, die am Sonnabend und Sonntag im Zusammenhang mit dem Feuerwehrjubiläum stattfinden sollten, sind abgesagt und auf das Wochenende 9. und 10. September verschoben. Ortswehrleiter Tobias Brentrop teilte auf Nachfrage gestern mit, dass es offenbar an notwendigen behördlichen Genehmigungen hakt: „Die Anträge für den Umzug und die Sperrung des Kirchplatzes für den Frühschoppen sind wohl etwas zu spät eingereicht worden, so dass es eng wurde mit der Genehmigung. Deshalb wurde vorige Woche vorsorglich entschieden, die Veranstaltung zu verschieben.“

Gert Ellermann hätte sich über diesen Vorgang „zumindest eine klare und offizielle Auskunft an alle Beteiligten“ gewünscht. Stattdessen sei nur ein Handzettel am Feuerwehrhaus ausgehängt und die Nachricht über Hörensagen weitergetragen worden. In der Außendarstellung ergebe sich dadurch ein peinliches Bild, „und es hängt ja auch organisatorisch und ehrenamtlich einiges dran, was nun erstmal wieder gekittet werden muss.“ Ellermanns Hoffnung, verbunden mit versöhnlichen Tönen: „Es ist jetzt, wie es ist. Nach der Ferien- und Urlaubszeit können alle vielleicht ausgeruht und mit verrauchtem Ärger neu loslegen, und dann wird der September dafür umso schöner, da wir eine Woche zuvor, am 3. September, ja auch die Theateraufführung in der Kirche haben.“

Die Kirche ist am morgigen Freitag auch Schauplatz für die Orgelvesper unter dem Titel „Sonne, Mond und Sterne“ mit dem Orgelduo „Doppelt klingt besser“ (Friedburg Unger und Werner Jankowski). Musikalische Verstärkung für das Konzert liefert obendrein der „Blockflötenkreis Börde“. Die Andacht hält Pfarrer Peter Mücksch. Beginn ist um 18 Uhr.

Den Abschluss des Drackenstedter Festjahres bildet ein Festempfang am 22. Oktober in der Kleinen Schule. Es ist dies der 1050. Jahrestag der Datierung jener Urkunde, die als Dokument der historischen Ersterwähnung Drackenstedt gilt.