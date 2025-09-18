Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Wanzleben hat die Schließung der Schule in Klein Wanzleben beschlossen. Eltern machen sich für einen Bürgerentscheid stark.

Klein Wanzleben. - Die Schließung einer Schule ist ein einschneidendes Ereignis für ein Dorf. Mit einem Mal brechen Grundlagen für ein eingespieltes Gemeinwesen weg. Die Kinder fahren nun über Land und sind oft für die Vereine im eigenen Dorf so gut wie verloren. Mit etwas Glück gibt es die Hortbetreuung im eigenen Ort.

Dem Grunde nach sind sie aber fast den ganzen Tag weg, wie ihre oft arbeitenden Eltern auch. Zudem machen sich diese natürlich ihre Gedanken, ob ihre Schützlinge gut untergebracht sind und gesund wieder nach Hause kommen. Jeder kann diese Sorgen verstehen.

Der Stadtratsbeschluss für die Schulschließung hat Eltern, Kinder und die Einwohner von Klein Wanzleben ganz sicher in der Schnelle überraschend getroffen. Klar, dass sich die Bürger nicht mitgenommen fühlen. Auch einige Ratsmitglieder haben sich direkt nach der Sitzung überrascht geäußert, als sie die teilweise heftigen Reaktionen von Eltern live mitbekamen.

Gelingt jetzt das angestrebte Bürgerbegehren, dann entscheiden tatsächlich die Einwohner der Einheitsgemeinde noch einmal über die Schließung. Das wäre gelebte Demokratie.

Dennoch ist die Thematik in Klein Wanzleben komplex. So ist von einem Investor die Rede, zum geplanten Lerndorf gibt es demnächst eine Info-Veranstaltung. Und dann sind da noch die Kosten, die bei einem Weiterbetrieb der Grundschule auf die Einheitsgemeinde zukommen würden. Ganz ehrlich, ich verstehe beide Seiten gut.