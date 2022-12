Kommt die Einheitsgröße für Feuerschalen in Wanzleben?

Auf der heutigen Sitzung des Stadtrates der Einheitsgemeinde Wanzleben in Seehausen wird die überarbeitete Gefahrenabwehrverordnung besprochen. Dabei gibt es einige neue Punkte. Was ändert sich künftig für die Verwaltung und die Bürger?

Wanzleben - Die Gefahrenabwehr ist für eine Gemeinde mehr als nur wichtig. Es geht besonders darum, Bürgern einen Leitfaden an die Hand zu geben, was in der Einheitsgemeinde erlaubt ist und was nicht. Aber ist so etwas auch wirklich nötig?