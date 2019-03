Kandidaten der CDU für die Wahlen in der Stadt Wanzleben-Börde und im Sülzetal. Foto: Christian Besecke

Die Wanzleber CDU hat ihre Kandidatenlisten für die Kommunalwahlen am 26. Mai aufgestellt.

Wanzleben l Eine Mitgliedervollversammlung des CDU-Gemeindeverbandes Wanzleben-Börde hat für die Kommunalwahl am 26. Mai insgesamt 51 Kandidaten nominiert. Für den Kreistag kandidieren sechs Bewerber, die im Rahmen der Kreismitgliedervollversammlung in Wanzleben auch auf der CDU-Liste des Wahlbereichs III bestätigt worden sind.

Zwölf Bewerber für Stadtrat

Für den Stadtrat Wanzleben werden insgesamt zwölf Bewerber aus acht verschiedenen Ortschaften der Einheitsgemeinde antreten. „Dadurch hofft der CDU-Gemeindeverband, fast alle Ortschaften der Gemeinde auch im Stadtrat vertreten zu können“, sagte Claus-Christian Kühne, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes Wanzleben-Börde.

Für sieben der elf zu wählenden Ortschaftsräte werden Kandidaten auf einer CDU-Liste am 26. Mai zur Wahl stehen. Insgesamt nominierte der CDU-Gemeindeverband Wanzleben-Börde 33 Bewerber für die Ortschaftsratswahlen. Der CDU-Gemeindeverband Wanzleben-Börde hoffe auf ein reges Interesse an der Kommunalwahl und freue sich darauf, in den neu zu wählenden Gremien möglichst gut vertreten zu sein.

„Wir wollen uns in unseren Ortschaften, dem Stadtrat und dem Kreistag auch weiterhin intensiv einbringen, um unsere Heimat lebenswert zu erhalten und positiv voranzubringen. Möglichst viele Mitbürger hoffen wir von unseren Ideen überzeugen zu können, um mit einer hohen Wahlbeteiligung und vielen gewählten CDU-Kandidaten am 26. Mai abzuschneiden“, verdeutlichte Kühne.

Hoffnung auf hohe Wahlbeteiligung

Im Stadtrat Wanzleben sitzen aktuell 28 Mitglieder und Bürgermeister Thomas Kluge (parteilos). Den Vorsitz hat der Wanzleber Ernst Isensee (CDU), der auch Vorsitzender des Kreistags ist. Die Sitze verteilen sich auf CDU sieben, Freie Wähler sieben, FDP fünf, Linke fünf und SPD vier.

Wie Wanzlebens Bürgermeister Thomas Kluge, der auch als Wahlleiter fungiert, erklärt hatte, gebe es ausreichend Bewerber für den Stadtrat und die Ortschaftsräte. Er hoffe, dass nach der Wahl alle Mandate besetzt werden können. Noch können sich Bewerber im Wanzleber Wahlamt melden. Meldeschluss ist am Montag, 18. März, um 18 Uhr. Der Wahlausschuss tagt dann am Mittwoch, 20. März, um 15 Uhr im Rathauskeller und stellt die ordnungsgemäße Zulassung der Kandidaten für die Ortschaftsräte und den Stadtrat fest. Die Mitglieder der Ortschaftsräte und des Stadtrates werden für die Dauer von fünf Jahren gewählt.

In der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben-Börde werden am Sonntag, 26. Mai, elf Ortschaftsräte und der Stadtrat gewählt. Außerdem werden die Mitglieder des Kreistags und des Europäischen Parlamentes gewählt. Diese Anzahl der Sitze ist in den Ortschaftsräten ist zu besetzen: Bottmersdorf/Klein Germersleben: 7, Domersleben: 9, Dreileben: 7, Eggenstedt: 7, Groß Rodensleben: 7, Hohendodeleben: 9, Klein Rodensleben: 7, Remkersleben: 7, Stadt Seehausen: 9, Stadt Wanzleben: 9, Zuckerdorf Klein Wanzleben: 9, Stadtrat Wanzleben: 28.