Wanzleben l „Wir haben in Wanzleben ein massives Problem mit Krähen“, sagte der Hohendodeleber Matthias Gent bei der jüngsten Sitzung des Wirtschafts-, Verkehrs-, Bau- und Umweltausschusses des Stadtrates Wanzleben-Börde im Seehäuser Vereinshaus „Zur Sonne“. Gent sitzt für die Freien Wähler als Mitglied im Stadtrat und auch im Wirtschaftsausschuss. Wie er sagte, würde das Problem gerade in den sozialen Netzwerken wie Facebook unter den Nutzern aus Wanzleben eine immer größere Rolle spielen und sich mehr und mehr hochschaukeln. Die Stadt müsse aus der Sicht von Gent unbedingt handeln.

„Hitchcock..... die Vögel....wird immer schlimmer hier am Friedhof“, schreibt zum Beispiel Ingo Braune auf der Facebook-Seite „Die Wanzlebener“, die von Ortsbürgermeister Tino Bauer als Administrator verwaltet wird. „Nicht nur am Friedhof, auch in der Bahnhofspromenade“, ergänzt Cindy Lohel. „Hat denn keiner eine schöne Schrotflinte? Die werden auf jeden Fall immer mehr“, schreibt Steffen Müller. „Ich finde diese Vögel ja grandios und wunderschön. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie in so einer Masse eine Plage sind. Vor ein paar Jahren habe ich in Halberstadt mindestens die dreifache Menge von dem gesehen“, bemerkt Anett Busch.

Wie Olaf Küpper, Leiter des Bauamtes der Stadtverwaltung Wanzleben-Börde, bei der Sitzung des Ausschusses sagte, umfasst der Schwarm der Saatkrähen, die den Friedhof bevölkern, mehr als 500 Vögel. Die Belästigungen, die die Krähen für die Bevölkerung durch Lärm und Kot auf dem Friedhof darstellen würden, seien der Stadt bekannt. Und sie wolle auch etwas dagegen unternehmen. Küpper wolle sich mit der Oberen Naturschutzbehörde in Verbindung setzen um zu ermöglichen, dass das Schallschussgerät, das die Stadt zum Vertreiben der Krähen auf dem Friedhof bereits erfolgreich einsetze, jetzt noch früher zum Zuge komme. Das Problem sei nur, so lange die Stadt regelmäßig auf dem Friedhof geknallt habe, waren die Vögel verschwunden. So bald man zur Brutzeit der Krähen aus Gründen des Naturschutzes aufhören musste, waren die Krähen wieder da. „Jetzt wäre ein Zwischenknallen gut“, meinte Küpper. Ihm wäre am liebsten, wenn sich die Vögel am Faulen See unweit von Wanzleben ansiedeln würden. Dort sei genug Platz und sie würden keinen stören. Vor Jahren hätten sich die Krähen dort schon einmal angesiedelt. Warum sie den idyllischen Ort verließen und sich der Stadt zugewandt hätten, sei nicht bekannt.

Auch wolle die Stadt Wanzleben im Herbst wieder veranlassen, die mehr als 200 Nester aus den bis zu 30 Meter hohen Linden zu schneiden und die Bäume zu stutzen. Dann hätten es die Vögel schwerer, Baumaterial für ihre Nester zu finden. Ebenso wolle die Stadt prüfen, ob ein Stadtjäger zum Abschießen der Krähen zum Einsatz kommen dürfe. Das sei jedoch fraglich, weil die Saatkrähen unter Naturschutz stünden.

„Ja, ich werde die Anfrage an die Untere Jagdbehörde des Landkreises richten, ob ein Stadtjäger auf dem Friedhof zum Einsatz kommen kann“, sagte Kai Pluntke, Leiter des Ordnungsamtes der Stadtverwaltung. Grundsätzlich sei ja der Einsatz von Jägern in geschlossenen Ortschaften vom Gesetz her verboten. Ob die Anfrage von Erfolg gekrönt sei, bezweifle er jedoch, da das Abschießen der Vögel wegen des Naturschutzes verboten sei.

„Momentan sind uns die Händen gebunden, weil alle Vögel noch in der Brutzeit sind. Also auch die Saatkrähen“, verdeutlichte Carolin Axmann. Sie ist in der Stadtverwaltung für alle Friedhöfe der Stadt Wanzleben-Börde verantwortlich und beschäftigt sich intensiv mit dem Thema der Saatkrähen. Bei einer Rücksprache mit der Oberen Naturschutzbehörde beim Landesverwaltungsamt in Halle habe ihr der Mitarbeiter erklärt, dass der Einsatz der Schallkanone auf dem Wanzleber Friedhof erst wieder im Herbst möglich sei. Zum Knallen müsse die Stadt jedoch wieder einen neuen Antrag stellen, der dann vor dem ersten Schuss genehmigt werden müsse. Da die Brutzeit der Krähen bis in den Juni dauere, hoffe Carolin Axmann, dass die Vögel danach aus den Bäumen auf dem Wanzleber Friedhof verschwinden würden. Das sei in den Jahren zuvor auch so gewesen. Doch im Herbst seien die Krähen dann wieder da.