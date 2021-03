Die Regionalbereichsbeamten Carola Gusinde und Peter Zaehle sehen für die Stadt Wanzleben zwei besondere Schwerpunkte.

Wanzleben l Die Präventionsarbeit und die Fahrradprüfungen an den Schulen, wie auch der Kontakt zu den Vorschülern ist für die Regionalbereichsbeamten derzeit nur eingeschränkt möglich. Zwischen dem ersten und zweiten Corona-Lockdown waren die Polizisten jedoch unterwegs und haben an drei von fünf Grundschulen im Bereich der Einheitsgemeinde die Radprüfungen abgenommen. „Wir und die Verantwortlichen an den Schulen sind auch ganz froh, dass dies in Hohendodeleben, Wanzleben und Seehausen noch möglich war“, sagt Peter Zaehle. Gerade der Punkt „Verhalten im Straßenverkehr“ stellt einen Schwerpunkt dar.



„Ich habe den Eindruck, dass in der Corona-Krise viele Menschen rücksichtsloser geworden sind, oft nur sich selber sehen“, bringt der Polizeihauptmeister vor. „Das äußert sich in dem Verhalten, welches wir tagtäglich beobachten.“ So werde einfach mal schnell im Halteverbot geparkt, um eben schnell einen Weg zu erledigen.



Oft sei dieses Verhalten gerade bei Eltern zu beobachten, die ihre Zöglinge in den Einrichtungen der Stadt abliefern. „Das ist schon problematisch und wir haben jedes Mal aufs Neue mit solchen Fällen zu tun“, erklärt Zaehle. Die Betroffenen werden von den Polizisten über ihr Fehlverhalten zunächst aufgeklärt und kommen mit einer mündlichen Verwarnung davon. „Passiert das allerdings öfter, dann gibt es aber auch ein Bußgeld“, bestätigt Zaehle. Gerade in Wanzleben erleben die Beamten diese Fälle häufiger. Vereinzelt war dies aber auch vor den Grundschulen in Domersleben und Hohendodeleben zu beobachten.



Die Regionalbereichsbeamten und das Ordnungsamt gehen auch zusammen auf Streife und stellen die genannten Fälle dabei immer wieder fest. Dazu kommt eine gestiegene Zahl an Diebstahls- und Einbruchsdelikten, mit denen die Kontaktbeamten allerdings nicht unbedingt primär konfrontiert werden. „Der Anstieg von Straftaten in diesem Bereich ist durchaus zu bemerken“, bestätigt die Polizei-Hauptmeisterin Carola Gusinde.



Beschaffungskriminalitätals Problem

Das weiß auch Ordnungsamtsleiter Kai Pluntke zu berichten. „Wir beobachten dies seit etwa anderthalb Jahren“, berichtet er. „Ich stufe das unter Beschaffungskriminalität ein.“ Mittlerweile seien sechs gestohlene Pkw sichergestellt worden, die mit falschen oder gestohlenen Kennzeichen unterwegs waren. Die Pkw würden von den Verdächtigen zurückgelassen, wenn sie von der Polizei auf frischer Tat ertappt werden. „Gerade am gestrigen Dienstag haben wir als Ordnungsamt erneut ein solches Auto sichergestellt“, bringt Pluntke vor.



Die Polizei habe bei einem Termin mit der Verwaltung in Wanzleben bestätigt, dass sie die Fälle aufgenommen habe. „Allerdings passiert scheinbar nichts weiter, obwohl durchaus dieselben Verdächtigen wieder aufgegriffen werden.“ Die Stadt bereite daher ein Schreiben an die Oberstaatsanwalt vor, in der die Situation geschildert werden soll. „Für uns ist das hier eine große Nummer und wir erwarten Abhilfe“, betont der Ordnungsamtsleiter.



Die Regionalbereichsbeamten selber sind in der Öffentlichkeit präsent, halten den Kontakt zu den Bürgern und klären schon einmal Nachbarschaftsstreitigkeiten. „Die Zahl der Anzeigen, die über das elektronische Polizeirevier eingehen, ist gestiegen“, schätzt Peter Zaehle ein. „Das hat sicher mit den Beschränkungen in der Corona-Pandemie zu tun.“ Allerdings könnten die Angaben der Bürger schon einmal ausführlicher sein. „Mit dem Satz: Mein Rad ist weg, können wir erst einmal nicht soviel anfangen“, erläutert der Polizist. Nähere und vor allen Dingen ausführlichere Angaben, seien hilfreich und würden eine Menge Arbeitsaufwand sparen. Oft müssen die Beamten daher noch einmal mit dem Anzeigeerstatter telefonieren, wenn dieser denn erreichbar ist.



Auffällig sei in diesem Zusammenhang die gemeldete Kriminalität über das Internet. In der Corona-Krise kommen nämlich viele Kriminelle per Datenautobahn nach Wanzleben (Volksstimme berichtete). „Man kann daher nur immer wieder betonen, dass die Menschen nicht zu leichtgläubig sein sollten“, sagt Carola Gusinde. So gebe es öfter Fälle mit Fakeshops und ungesicherten Geldüberweisungen. „Ganz klar, dieser Bereich hat sich rasant zu einem Schwerpunkt entwickelt“, sagt sie.



Die herkömmlichen Sprechstunden der Beamten im Wanzleber Rathaus ruhen derzeit. Vielmehr können sich die Bürger per Telefon melden und dann Termine vereinbaren Überhaupt seien die Bewohner der Einheitsgemeinde den Beamten gegenüber recht aufgeschlossen und die Begegnungen laufen meist in einem sehr vernünftigen Rahmen ab. Zaehle empfiehlt den Menschen, mehr aufeinander zu achten. „Eine gute Nachbarschaft schreckt Ganoven ab“, sagt er.



Karnevalsorden für die Hauptmeisterin

So mancher Bürger ist für die Hilfe der Polizisten besonders dankbar. So hat eine Bürgerin der Hauptmeisterin nette Briefe zu den Feiertagen geschrieben und etliche Institutionen laden die Beamten immer wieder zu sich ein.



Carola Gusinde wurde in Wanzleben sogar schon mit einem Karnevalsorden ausgezeichnet, da man sie für eine perfekt verkleidete Polizistin hielt. Dabei hatte sie die Lacher auf ihrer Seite und nahm es mit Humor.



Hin und wieder greifen die Beamten herrenlose Tiere auf. Bei einer Geschwindigkeitsmessung in Groß Rodensleben ist schon einmal ein flüchtendes Pferd an den beiden vorbei galoppiert, gefolgt von seinem Besitzer. Die Geschwindigkeit war allerdings nicht zu ermitteln, da das Pferd von der falschen Seite kam. Erwähnenswert ist ganz sicher auch, dass Carola Gusinde einst ihr Praktikum bei Peter Zaehle absolviert hat und jetzt mit ihrem Lehrausbilder zusammenarbeitet.



Beide bedauern, dass im Augenblick keine Veranstaltungen stattfinden dürfen. Die Regionalbereichsbeamten haben bei solchen Gelegenheiten oft sich, den Funkstreifenwagen sowie die Technik präsentieren können. „Da waren wir oft die Polizisten zum Anfassen und das fehlt uns schon irgendwie“, schließt Peter Zaehle seine Ausführungen.