Wie sieht die Zukunft von Wanzleben aus? Eine KI wagt den Blick nach vorn – mit drei spannenden Szenarien zwischen „stabiler Entwicklung mit Profil“, „verwaltetem Rückgang“ und „strukturellem Abstieg“.

Künstliche Intelligenz gefragt: Was sagt ChatGPT zur Zukunft von Wanzleben?

Die Burg in Wanzleben zeigt sich aus der Vogelperspektive im Winter von seiner schönsten Seite.

Wanzleben - Künstliche Intelligenz (KI) steckt inzwischen überall: ob in Sprachassistenten, Staubsaugerrobotern oder Chatbots. ChatGPT ist so ein Chatbot. Er lernt und beantwortet jede Frage. Doch wie zuverlässig ist die KI inzwischen geworden? Und was sagt sie über die Zukunft von Wanzleben voraus?