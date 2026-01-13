weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Zwischen Optimismus und Depression: Künstliche Intelligenz gefragt: Was sagt ChatGPT zur Zukunft von Wanzleben?

Wie sieht die Zukunft von Wanzleben aus? Eine KI wagt den Blick nach vorn – mit drei spannenden Szenarien zwischen „stabiler Entwicklung mit Profil“, „verwaltetem Rückgang“ und „strukturellem Abstieg“.

Von Vivian Hömke 13.01.2026, 18:00
Die Burg in Wanzleben zeigt sich aus der Vogelperspektive im Winter von seiner schönsten Seite.
Die Burg in Wanzleben zeigt sich aus der Vogelperspektive im Winter von seiner schönsten Seite. Hagen Uhlenhaut

Wanzleben - Künstliche Intelligenz (KI) steckt inzwischen überall: ob in Sprachassistenten, Staubsaugerrobotern oder Chatbots. ChatGPT ist so ein Chatbot. Er lernt und beantwortet jede Frage. Doch wie zuverlässig ist die KI inzwischen geworden? Und was sagt sie über die Zukunft von Wanzleben voraus?