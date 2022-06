Wanzleben und Klein Wanzleben Landkreis Börde: Gemischte Bilanz zur beendeten Badesaison

Die Saison ist in den Bädern der Einheitsgemeinde Wanzleben beendet. Traditionell sind die Frühschwimmer im Wanzleber Spaßbad in das kühle Nass gestiegen. Insgesamt war der Sommer in diesem Jahr sehr durchwachsen. So zieht die Verwaltung ein eher gemischtes Fazit zur Auslastung der beiden Bäder in der Sarrestadt wie auch im Zuckerdorf.