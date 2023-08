Monatelang haben Peggy und Andreas Ganß am Ortseingang von Langenweddingen eine Mauer aus Felssteinen gebaut. In nur einer Nacht wurde die Mauer jetzt mit Sprühdosen beschmiert.

Eine neue Wand aus Felssteinen wurde am Ortseingang von Langenweddingen, in unmittelbarer Nähe zu dem örtlichen Einkaufsmarkt, Opfer von Schmiererein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Langenweddingen - Peggy Ganß aus Langenweddingen ist maßlos enttäuscht und wütend. „Mein Mann Andreas und ich haben uns monatelang hier am Ortseingang um unsere Mauer an der Straße gekümmert. Jetzt wurde sie in der Nacht von vergangenen Freitag auf Sonnabend beschmiert“, ärgert sie sich.