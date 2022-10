Langenweddinger Grundschüler genießen ein gesundes Frühstück und basteln Herbstgläser

Auch für Lotta und Karl aus der vierten Klasse war das Basteln interessant. Zusammen versuchten sie sich an Herbstgläsern.

Langenweddingen - Das Herbstprojekt an der Grundschule Langenweddingen begann in allen Jahrgangsstufen mit einem gesunden Frühstück. Alle Kinder aus den Klassen eins bis vier bereiteten das Frühstück selbst vor und achteten darauf, dass alle Nahrungsmittel möglichst wenig Zucker enthalten. „Die Kinder brachten Alles selber mit, schoben Tische und Stühle zusammen, deckten die Tische. So sammelten sie Erfahrungen darin, wie man eine kleine Feier ausrichten kann und worauf es bei einem ordentlichen Frühstück ankommt.“, berichtet die Lehrerin der Lerngruppe mit Schülern aus der ersten und zweiten Stufe, Heinke Geithe.