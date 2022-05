Verkehrserziehung Langenweddinger Grundschüler lernen, sich im Verkehr richtig zu verhalten

Langsamfahren, Balance halten, Schulterblick, Richtungsanzeige – all das übten die Mädchen und Jungen auf dem Schulhof an der Grundschule in Langenweddingen. Sicherheit auf den Straßen ist das Ziel.