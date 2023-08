An der Gemeinschaftsschule Sülzetal in Langenweddingen macht der Info-Truck der Metall- und Elektro-Industrie Station. Zwei Experten liefern Details zu den Ausbildungsberufen und stehen Rede und Antwort.

An einer CNC-Fräse erläutert Helmut Krettek Hannes (13), Antonia (14), Viktoria (14) und Ole (13, von links) aus der 8b die Besonderheiten dieses Arbeitsschrittes. An zwei Infotagen stand der Info-Truck der Metall- und Elektro-Industrie an der Gemeinschaftsschule Sülzetal in Langenweddingen.

Langenweddingen - Mechanik bedeutet heute, auf den Millimeter genau zu arbeiten. Habe ich diese Geduld? Bin ich fähig, so exakt zu arbeiten? Elektronik heißt heute, bis ans Ende denken. Kann ich so eine Schaltung aufbauen? Durchblicke ich elektronische Zusammenhänge?

Genau solchen Fragen konnten sich jetzt Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Sülzetal in Langenweddingen stellen und beantworten. An zwei Tagen stand den Mädchen und Jungen aus den beiden Jahrgangsstufen acht und neun dazu in der dieser Woche immer klassenweise ab 9 Uhr der Info-Truck der Metall- und Elektro-Industrie zur Verfügung.

„Nach zwei Jahren Pause macht der Info-Truck nun wieder hier bei uns an der Gemeinschaftsschule Sülzetal in Langenweddingen Station“, erklärtedie stellvertretende Direktorin und Koordinatorin Berufsorientierung an der Gemeinschaftsschule Sülzetal, Heidi-Ines Klawe, der Redaktion der Volksstimme bei einem Vorort-Termin, „wir geben den Schülerinnen und Schülern so eine moderne und digitale Berufsorientierung.“

„Mit der Unterstützung durch den Truck und die beiden Experten gelingt es uns, die Schülerinnen und Schüler mit den Möglichkeiten der Metall- und Elektro-Industrie bekannt zu machen“, sagte Klawe. Ab der achten Klasse müssten die Schüler bereits Praktika absolvieren. Solch ein Angebot, wie das des Trucks, könne dabei eine Orientierung sein, das Interesse wecken.

„Als Lehrkräfte können wir im regulären Unterricht im Schulgebäude nicht so in die Details gehen. Da ist es sehr gut, dass dies die Fachkräfte des Trucks in diesem außerschulischen Lernort übernehmen“, hebt die Koordinatorin Berufsorientierung Klawe hervor.

Im oberen Stockwerk des Trucks befindet sich ein Unterrichtsraum. Hier finden Gespräche statt und werden Videos gezeigt. Im unteren Stockwerk steht die praktische Anwendung im Vordergrund.

Übergang in Berufswelt elegant gestalten

Alexander Kleic, der Elektroniker und Techniker gelernt hat, ist seit eineinhalb Jahren Berater auf dem Info-Truck. „Wir wollen erreichen, dass den Jugendlichen der Einstieg in die Berufswelt eleganter und zielorientierter gelingt. Und wenn wir Glück haben, profitieren davon am Ende die Jugendlichen selbst sowie die Metall- und Elektro-Industrie.“ Die Schwierigkeit sei es, in der Infoflut die Gespräche so zu führen, dass die Mädchen und Jungen auch tatsächlich etwas damit anfangen können.

„Wir haben im Truck zwei Stationen. Oben Kommunikation mit Vorträgen, Gesprächen und Filmen. Unten Ausprobieren, mit Technik, die in der Metall- und Elektro-Industrie zum Einsatz kommt. Hier können die Schülerinnen und Schüler beispielsweise an einer automatisierten Fräse selbst ein kleines Werkstück herstellen.“ Im Truck im unteren Stockwerk konnten sich die Schülerinnen und Schüler darüber hinaus an Bildschirmen die entsprechenden Berufe aus der Mechanik, Elektronik und Automatisierungstechnik raus suchen und hier auch noch einmal medial vertiefen.

Lob für Engagementder Schulleitung

Von den Info-Trucks gibt es deutschlandweit nur zehn Stück. Sie sind in Köln stationiert. Sie wurden speziell für die Information rund um die Berufe in der Metall- und Elektro-Industrie entwickelt. „Die Gemeinschaftsschule kann sich glücklich schätzen, dass es ihr gelungen ist, den Truck hier hin zu bekommen. Das hat die Schulleitung sehr gut gemacht“, urteilte Jan Lange von der Agentur für Arbeit in Magdeburg, der die Gemeinschaftsschule betreut.

Langenweddingens Ortsbürgermeisterin Christine von Mertens (SPD) schaute im Truck auch vorbei. „Die Kinder brauchen eine reibungslosen Start ins Berufsleben. Da die Arbeitswelt immer mehr Möglichkeiten bietet, ist es gut, hier so einen Einblick in diese spezielle Branche zu bekommen. Das ermöglicht eine erste Orientierung. Das kann helfen, offene Azubi-Stellen zu besetzen.“

Alexander Kleic erklärt den Schülern sowie ihrer Klassenlehrerin Steffi Müller (hinten links) die Möglichkeiten und Angebote des Info-Trucks der Metall- und Elektro-Industrie. Foto: Udo Mechenich

Auch der Bürgermeister der Gemeinde Sülzetal, Jörg Methner, betonte vor Ort im Truck, dass „es gut ist, dass sich die Gemeinschaftsschule so da rein hängt. Hier erklären Fachleute den jungen Menschen praxisnah die Details zu den Ausbildungsberufen der Metall- und Elektro-Industrie. Das ist eine Chance für die Schule und die Schüler. Wir müssen die jungen Menschen in Arbeit bringen. Dabei müssen wir alle an einem Strang ziehen. In einem zweiten Schritt muss es uns gelingen, diese Menschen auch hier bei uns im Sülzetal zu halten.“

„Der Truck ist cool. So eine Info von Experten kann auf jeden Fall bei der Wahl des Ausbildungsberufes helfen“, meinte Ole (13) nach dem Vortrag von Info-Truck-Berater Kleic. Auch sein Klassenkamerad Hannes begrüßte die Aktion. „Ich kann mir so eine Ausbildung schon vorstellen, obwohl es nicht das ist, was ich so mag. Diese grundsätzlichen Infos zum Aufbau einer Ausbildung sind sehr nützlich.“

Der Truck stand auf dem Schulhof

Antonia (14) nahm das erste Mal an solch einer Berufsorientierung teil. „Die Idee solch einen Truck gleich hier auf den Schulhof zu stellen, ist einwandfrei. Ohne so einen Truck hätte ich mich gar nicht erst mit diesen Berufen beschäftigt. Das so nebenher kennen zu lernen, macht viel Spaß. Die Videos sind sehr informativ.“

Auch für Viktoria (14) sind die Berufe der Metall- und Elektro-Industrie nicht unbedingt die erste Wahl. „Ich bin ein sozialer Mensch. Aus diesem Grund möchte ich später etwas mit Menschen machen. Diese Schilderungen aber waren sehr interessant, sodass ich mir vorstellen könnte, dies später auch einmal zumindest auszuprobieren.“