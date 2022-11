Breitbandausbau Langfinger begleiten die Arbeiten in Wanzleben

In Sachen Breitbandausbau sieht es gut in der Einheitsgemeinde Wanzleben aus. Die einst im Mai 2020 begonnenen Tiefbauarbeiten werden voraussichtlich noch in diesem Jahr angeschlossen. Bis zum März 2023 sollen zudem alle Glasfaserkabel eingeblasen sein. Allerdings hat die beauftragte Firma unter vielen Diebstählen zu leiden.