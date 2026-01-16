Sich im Ernstfall richtig verhalten: Mit einem Hilfe-Workshop des DRK können Bürger aus und um Wanzleben lernen, was beachtet werden muss bei Stromausfällen oder Notsituationen, sowie was in eine Notfalltasche gepackt wird.

Wanzleben - Was ist zu tun, wenn Institutionen wie die Feuerwehr, der Rettungsdienst oder auch der Katastrophenschutz nicht sofort zur Stelle sein können? Jeder Bürger muss dann im Ernstfall helfen, doch was gehört dazu? „Zivilschutz bedeutet, Verantwortung für sich und seine Liebsten zu übernehmen, bevor etwas passiert. Dazu gehört es, die Grundversorgung zu sichern, Ruhe zu bewahren und zu wissen, was zu tun ist, wenn gewohnte Strukturen nicht mehr funktionieren“, schreibt Juana Nebauer, Assistentin der Abteilungsleitung für Soziales beim Deutschen Roten Kreuz (DRK).