Die Makerthek Börde der Wanzleber Bibliothek macht weiter und stellt sich mit ihren Angeboten neu auf. In der Region Wanzleben und Oschersleben setzt sie die Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertagesstätten, aber auch mit kulturellen Einrichtungen fort. Die Grundlage dafür hat der Stadtrat mit der Entscheidung gelegt, finanzielle Mittel dafür bereitzustellen.

Wanzleben/Oschersleben - Innerhalb von zwei Jahren – Start war am 1. Januar 2021 – hat sich die Makerthek zu einer echten Bereicherung in der Region entwickelt. Das ist deutlich geworden durch zahlreiche Veranstaltungen, bei denen das umfassende Angebot in Workshops zum Ausdruck kam.