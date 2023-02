Bottmersdorf / Klein Germersleben - Während Bottmersdorf elf Bürgern mehr im Jahr 2022 eine Heimat bot, verringerte sich die Zahl in Klein Germersleben um sieben Menschen. „Wir haben somit am Ende ein leichtes Plus“, resümiert Ackermann. „Das ist insgesamt ganz in Ordnung. In unseren Ortschaften leben die Leute demnach gern.“ Der Standort vor den Toren von Wanzleben und der Landeshauptstadt sei nahezu optimal, zumal auch Oschersleben und der Salzlandkreis in kürzester Zeit sind erreichen sind.