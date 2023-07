Was passiert eigentlich, wenn ein Vermieter seine Wasserrechnung nicht bezahlt? Erlebt haben das jetzt Mieter im Bördekreis.

Mieter in Harbke sauer: Ihnen sollte das Wasser abgedreht werden

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Landkreis Börde/Harbke - In der Friedrichstraße 5 in Harbke saß der Schreck tief: Als die Bewohner kürzlich in ihre Briefkästen schauten, fanden sie dort eine Wurfsendung des Trink- und Abwasserverbandes (TAV) Börde. Auf dem Zettel stand: Achtung, die Wasserversorgung für das gesamte Gebäude wird auf unbestimmte Zeit eingestellt. Der Grund: Der Vermieter hatte die Wasserrechnung des TAV nicht bezahlt.