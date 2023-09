Feuerwehren absolvieren Fahrtraining Mit Blaulicht und sicher in Wanzleben unterwegs

Die Feuerwehren der Einheitsgemeinde Wanzleben haben ein gemeinsames Fahrsicherheitstraining auf dem Gelände der Zuckerfabrik in Klein Wanzleben absolviert. Warum ist das so wichtig in der heutigen Zeit?