Außengelände der Gemeinschaftsschule Mitten in Wanzleben soll ein echtes Schmuckstück entstehen

Das Außengelände der Gemeinschaftsschule in Wanzleben soll sich demnächst drastisch ändern und in einen Komplex für sportliche Aktivitäten aber auch der Kultur verwandeln. In erster Linie sollen natürlich die Schüler davon profitieren. Aber auch Vereine, die in der benachbarten Sarresporthalle aktiv sind, können daran teilhaben.