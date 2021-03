Einmal mehr ist dem Ordnungsamt der Stadt Wanzleben eine reichliche Menge Wildmüll im Bucher Weg gemeldet worden.

Wanzleben l Das Dokumentieren von illegal verkipptem Müll gehört für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Wanzleben zur täglichen Routine. Es ist nicht so, dass Ablagerungen von sogenanntem Wildmüll selten sind, sie gehören mittlerweile zur Normalität. „Es ist mittlerweile soweit, dass man einen beliebigen Feldweg entlangfahren kann und man trifft garantiert auf irgendwelchen Müll“, sagt Ordnungsamtsleiter Kai Pluntke. Zu den absoluten Hotspots auf diesem Gebiet zählen der Feldweg nach Klein Wanzleben und der Bucher Weg.



Auf dem Letzteren ist wieder einmal ein nicht unerheblicher Haufen dokumentiert worden. Die Ansammlung birgt hauptsächlich Dinge, die in die Kategorie Elektroschrott oder Sperrmüll fallen würden. In diesem Fall scheinen die Ablagerungen sogar von mehreren Verursachern zu stammen. So etwas kann der Bürger meist kostenlos bei der Kleinannahmestelle An der alten Tonkuhle abgeben.



Das macht den Ordnungsamtsleiter schon ein wenig fassungslos. „Ich weiß nicht, ob die Leute, die ihren Müll in die Landschaft kippen, zur falschen Zeit an der Annahmestelle waren oder das vorsätzlich tun“, sagt er. „Ich kann es auch nicht wirklich begreifen, da die Annahme der von uns vorgefundenen Materialien kostenlos gewesen wäre.“



Abgabe oft kostenlos

Der Wildmüll ist ein Problem, das nicht nur in Wanzleben in den zurückliegenden Jahren vermehrt aufgetreten ist. Gleiches gilt für den gesamten Landkreis Börde. Überall klagen die entsprechenden Ämter über oft unappetitliche Ablagerung und oft sind Feldwege betroffen, wo sich die Übeltäter unbeobachtet wähnen und nach der Tat schnell verschwinden können.



Schon im Jahr 2019 war das ganze Ausmaß des Mülltourismus in Wanzleben deutlich geworden (Volksstimme berichtete. Keine 14 Tage, nachdem der gesamte Bucher Weg mit großen Aufwand beräumt worden war, lagen schon wieder neue Hinterlassenschaften hier. Solche Aktionen werden mittlerweile mehrfach im Jahr veranlasst.



Hin und wieder finden sich auch Nachweise, woher der Müll stammen könnte, denen gehe das Ordnungsamt auch nach. „Das sind im Unrat entdeckte Briefe oder direkte Anzeigen von Bürgern, die sich Kennzeichen aufgeschrieben haben“, schildert der Ordnungsamtschef. „Wir schauen auch zu unüblichen Zeiten nach dem Rechten. So haben wir einige Übeltäter auch schon auf frischer Tat ertappt.“ Umweltsünder hätten durchaus mit empfindlichen Strafen zu rechnen. „Ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro ist da durchaus drin“, erläutert der Leiter. „Viele vergessen allerdings, dass die illegale Entsorgung von Sondermüll ein Straftatbestand ist.“ Dann gelten hier ganz andere Vorgaben, die über ein noch empfindlicheres Bußgeld bis hin zu fünf Jahren Haft reichen können. „Asbest beispielsweise ist so ein Fall“, betont Pluntke.



Kosten sind gestiegen

Die Entsorgung des illegalen Mülls geht innerorts zu Lasten der Kommune – außerorts kommt der Landkreis dafür auf. Der Abtransport läuft für gewöhnlich über den Kommunalservice des Landkreises Börde. Das Umweltamt meldet den Wildmüll, der außerhalb der Orte entdeckt wird. Dann erfolgt die Entsorgung, diese wird dem Landkreis in Rechnung gestellt. Eine ungefähre Summe lasse sich allerdings von Seiten den Landkreises kaum beziffern.