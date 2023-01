Langenweddingen - Am Sonnabend, 11. Februar 2023, hört die Bäckerei Metscher in Langenweddingen auf. Ab dann stellt sie ihren Betrieb ein. Damit endet in Langenweddingen nach 195 Jahren eine Backära. 1828 begann die Geschichte der Bäckerei Metscher in Langenweddingen. Damals eröffnete Christian Metscher seine Bäckerei.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.