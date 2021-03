Die Vergrämungsmaßnahmen der Stadt Wanzleben gegen die Saatkrähenplage auf dem Friedhof werden voraussichtlich Ende März eingestellt.

Wanzleben l Auch nach der Untersuchung der derzeitigen Situation auf dem Wanzleber Friedhof durch Mitarbeiter der Oberen Naturschutzbehörde bleibt es wohl beim Stopp der Vergrämungsmaßnahmen zum 25 März. Damit sieht die Stadt jedoch den in diesen Tagen sichtbaren Erfolg gefährdet (Volksstimme berichtete). So haben die Saatkrähen auf dem Gelände bislang kaum Nester gebaut, sondern an einer Ausweichstelle bei Klein Wanzleben. Das wird als Erfolg gewertet.



„So war es auch im zurückliegenden Jahr“, bestätigt Bauamtsleiter Olaf Küpper. „Allerdings haben wir auch zu diesem Zeitpunkt die Vergrämung der Vögel eingestellt und diese sind dann zurück gekommen und haben ein zweites Mal genistet.“ Somit waren die Erfolge hinfällig und die Vögel blieben trotzdem auf dem Friedhof.



Vogelschutzwarte als letzte Hoffnung

Deshalb wollten die Verantwortlichen in diesem Jahr die Maßnahmen verlängern. Da stellt sich die Obere Naturschutzbehörde aber quer und argumentiert mit gesetzlichen Vorschriften zum Schutz der Tiere. Allerdings soll nun kurzfristig die Staatliche Vogelschutzwarte des Landes Sachsen-Anhalt noch einmal einbezogen werden. „Wir möchten die Stadt Wanzleben selbstverständlich bei ihren Bemühungen mit Genehmigungen und weiteren Lösungsangeboten unterstützen, sind dabei jedoch an die gesetzlichen Vorgaben gebunden“, teilt die Pressesprecherin des Landesverwaltungsamtes Denise Vopel mit.



Bei der systematischen Erfassung durch die Obere Naturschutzbehörde seien auf dem Friedhof 19 potenzielle Brutvogelarten erfasst worden. „Zwei Firmen waren im Einsatz, um noch verbliebene Nester der Saatkrähe zu entfernen und die Bäume so zu beschneiden, dass keine neuen Nester gebaut werden können“, heißt es weiter in der Mitteilung. „Aktuelle Ansiedlungsversuche der Saatkrähe konnten nicht festgestellt werden.“



Aufgrund des rechtlich festgeschriebenen Schutzes von Brutvögeln ist die vorliegende Befristung der Maßnahmen aus artenschutzrechtlichen Gründen weiterhin erforderlich. Durch die Stadt Wanzleben sei zudem vorgetragen worden, dass die Schallkanone derzeit nur noch ein- bis zweimal am Morgen eingesetzt werde. Das bestätigt Olaf Küpper auch alles. Er sagt: „Es hieß nie, dass es keine Singvögel auf den Friedhof gibt. Die Aussage war, dass die Saatkrähen sich im letzten Jahr auch an den Bruten der anderen Vögel auf dem Friedhof gütlich getan haben. Insbesondere die Wildtauben waren betroffen.“ Weiterhin habe man vorgetragen, dass die Singvögel sich laut Beobachtung nicht vom Einsatz der Kanone beeindrucken ließen. „Sollte dies der Fall sein, würden sie wahrscheinlich gar nicht erst auf dem Friedhof nisten“, fügt Küpper hinzu.



Vögel erweisen sich alsbesonders clever

Nach der Einstellung der Maßnahmen im vergangenen Jahr war binnen 14 Tagen die gesamte Vogel-Kolonie wieder zurückgekehrt und begann, ihre Nester zu bauen. „Es war uns in diesem Jahr nicht möglich alle 330 in Frage kommenden Nistbäume zu beschneiden“, sagt der Amtsleiter weiter. „Ein Drittel der befallenen Bäume konnten wir schneiden. Das Potenzial an in Frage kommenden Nistplätzen ist einfach zu groß.“



Die Gäste, die im vergangenen Jahr an einer Trauerfeier auf den Friedhof teilgenommen haben, wüssten sicherlich sehr genau wovon der Amtsleiter spreche. „Es war ein ohrenbetäubender Lärm, es lagen Vogelkot und jede Menge kleine Äste auf dem Friedhofswegen, den Gräbern und den Grabsteinen“, erinnert sich Olaf Küpper. „Sobald die Krähen an anderen Stellen ihre Nester gebaut und mit Eiern belegt haben, würden wir die Vergrämung sofort beenden.“ Alles andere wäre nach Meinung der Verwaltung ohne Wirkung. „Ich hoffe darauf, dass der Friedhof bald wieder ein Platz der Andacht und Ruhe werden kann“, betont der Amtsleiter.



Zur Vorgeschichte des Vergrämungsstreits: Im September 2020 hat die Obere Naturschutzbehörde der Stadt Wanzleben die Genehmigung zur Vergrämung von Saatkrähen auf dem Friedhof erteilt. Diese sieht die Beseitigung der Nester und den Einsatz einer Schallkanone vor, befristet bis zum 25. März 2021. Die Stadt hat daraufhin Klage gegen die Befristung beim Verwaltungsgericht Magdeburg eingereicht. Die Befristung soll bis 25. Mai verlängert werden. Bislang haben beide Seiten trotz eines Gütetermins im Januar keine einvernehmliche Lösung gefunden.