Ein Intel-Relikt? Netz spannt über der A14: Das kommt jetzt auf Autofahrer zu

Erst ein Verkehrsstopp auf der Autobahn, dann eine Baustelle am Wochenende und plötzlich spannt ein Netz über der A14 zwischen Wanzleben und Magdeburg. Der Grund dahinter führt Richtung Intel-Acker und soll demnächst erneut zu Verkehrseinschränkungen führen.