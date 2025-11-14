Ein Intel-Relikt? Netz spannt über der A14: Das kommt jetzt auf Autofahrer zu
Erst ein Verkehrsstopp auf der Autobahn, dann eine Baustelle am Wochenende und plötzlich spannt ein Netz über der A14 zwischen Wanzleben und Magdeburg. Der Grund dahinter führt Richtung Intel-Acker und soll demnächst erneut zu Verkehrseinschränkungen führen.
Aktualisiert: 14.11.2025, 12:45
Wanzleben. - Täglich sind tausende Autofahrer auf der A14 unterwegs. Baustellen und Änderungen fallen Pendlern sofort ins Auge. So auch das Netz, das seit kurzem über der Autobahn zwischen Wanzleben und Magdeburg Zentrum spannt. Das hat aber seinen Grund.