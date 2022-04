Neubau der Grundschule Altenweddingen kostet das Sülzetal am meisten

Der Neubau der Grundschule in Altenweddingen gehört mit zu den größten Ausgabeposten der Gemeinde Sülzetal, die Fachbereichsleiter Karsten Wilke in seiner Übersicht dem Finanzausschuss nannte.

Osterweddingen - Den Stand der Finanzen des Sülzetal stellte der Fachbereichsleiter „Finanzen“ aus der Verwaltung, Karsten Wilke, den Mitglieder des Finanzausschusses bei deren Sitzung in Altenweddingen vor. „Nach drei Quartalen haben wir in diesem Jahr eine herausragende Entwicklung bei den Realsteuer-Einnahmen. Und auch bei den Gewerbesteuern liegen wir weit über dem Plan“, fasste Wilke die Situation in einem Satz zusammen, „wenn alles so kommt, wie es sich andeutet, steigen unsere Einnahmen hier um 7,3 Millionen Euro.“