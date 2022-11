Neue Einsatzfahrzeuge für Remkersleben und Seehausen

Die Stadt Wanzleben-Börde hat in zwei neue Mannschaftstransportfahrzeuge investiert. Die Feuerwehren in Remkersleben und Seehausen haben dafür vielfältig Verwendung.

Remkersleben/ Seehausen - Die „112“ an den Nummernschildern der beiden neuen Einsatzfahrzeuge der Ortsfeuerwehren aus Remkersleben und Seehausen spricht eine deutliche Sprache. Aber auch die Buchstabenkombinationen sprechen für die Nutzer – während in Seehausen die Wahl auf SH als Abkürzung für Seehausen fiel, entschied man sich bei der Remkersleber Feuerwehr für LB. „Na unsere Jüngsten“, antwortete Ortswehrleiter Andreas Uhde auf einen fragenden Blick und verweist somit auf die „Löschbande“ als Paten für die Abkürzung. Den Namen „Löschbande“ trägt die Kinderfeuerwehr in Remkersleben, die das neue Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) mit Sicherheit auch nutzen werden. Ebenso bei der Seehäuser Feuerwehr und den Jugendfeuerwehren in beiden Orten werden die Autos eine Unterstützung bei ihren Diensten – etwa für Ausflüge – sein.