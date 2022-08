Neue Verkehrsführung Wanzleben: Ministerin schlägt neue Kreiselvariante vor

Die Debatte um die zukünftige Verkehrsführung am Kreisverkehr in der Wanzleber Lindenpromenade geht in die nächste Runde. Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) bringt eine weiteren Lösungsvorschlag zum Anschluss des Ampfurther Weges vor.