Andrea Giese (vorne) und Verena Schillat wickeln am Tresen der Stadt- und Kreisbibliothek Wanzleben am Raßbachplatz gut geschützt hinter einer Plexiglasscheibe die Ausleihe der Medien wie Bücher, Zeitschriften und CD ab. Foto: Mathias Müller

Jetzt ist die Ausleihe von Büchern in der Stadt- und Kreisbibliothek Wanzleben wieder möglich.

Wanzleben l Gut geschützt sitzt Andrea Giese hinter großen, durchsichtigen Scheiben aus Plexiglas. Die Mitarbeiterin der Stadt- und Kreisbibliothek Wanzleben am Raßbachplatz 1 geht ihrer gewohnten Arbeit nach und registriert die Bücher, die die Benutzer der Bibliothek ausleihen. „Der Besuch unserer Nutzer ist noch verhalten, es wird aber immer besser“, findet sie.

Betreten nur mit Maske

Wer die Stadt- und Kreisbibliothek Wanzleben betreten will, muss einen Mund-Nase-Schutz tragen. Wer keinen Schutz dabei hat, dem kann geholfen werden. In einer Kiste am Tresen steht eine Kiste, aus der sich Nutzer kostenlos Masken nehmen können. „Die meisten Besucher haben aber ihre eigenen Masken dabei“, berichtet Andrea Giese.

Die Masken in der Stadt- und Kreisbibliothek wurden von der Wanzlebener Interkulturellen Runde zur Verfügung gestellt. Das ist ein Zusammenschluss von Einwohnern, die die Willkommenskultur in der Stadt Wanzleben-Börde stärken wollen. An der Spitze steht Hans-Ekkehard Stieglitz. Er ist Koordinator für Flüchtlingshilfe der Netzwerkstelle für engagiertes Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe im Landkreis Börde und obendrein Koordinator für Flüchtlingshilfe im Kirchenkreis Egeln. Genäht wurden die Masken von Dorli Dockter und Kirsten Dockter-Hanft, die sich im Förderverein der Stadt- und Kreisbibliothek engagieren.

Limitierte Körbe

Neben dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sind die Nutzer der Stadt- und Kreisbibliothek Wanzleben angehalten, beim Betreten einen Ausleihkorb zu nehmen. Durch die Anzahl der Körbe ist auch die Anzahl der Menschen, die sich gleichzeitig in der Bibliothek aufhalten dürfen, begrenzt. Es kann durchaus zu Wartezeiten kommen. Der Aufenthalt in den Ausleiheräumen ist auf maximal 15 Minuten begrenzt. Die Nutzer sollen einen Mindestabstand untereinander und zu den Mitarbeiterinnen der Bibliothek von mindestens 1,50 Metern halten. Die geltenden Kontaktbeschränkungen stehen unter der Überschrift „Schützen Sie sich und andere“.

Nur Ausleihe von Medien möglich

Vorerst beschränkt sich der Service der Stadt- und Kreisbibliothek Wanzleben nur auf die Rückgabe und Ausleihe von Medien wie Bücher, Zeitschriften und CD. Spiele sind vorerst von der Ausleihe ausgenommen. Das Erstellen von Kopien und die Nutzung von Computern ist nicht möglich.

„„Wir waren die erste Stadt- und Kreisbibliothek, die nach der Lockerung der Corona-Regeln wieder aufgemacht hat“, sagt Leiterin Verena Schillat. Sie und ihre Kollegin Andrea Giese waren während der mehr als zwei Monate dauernden Schließzeit der Bibliothek nicht untätig und haben hinter verschlossenen Türen für die Öffentlichkeit nicht sichtbar weiter gearbeitet. „Wir haben Arbeiten erledigt, für die sonst beim üblichen Trubel des Besucherverkehrs schwer möglich sind“, verdeutlicht Andrea Giese. Etliche Zeit habe sie sich dem Ordnen der Leserkartei gewidmet, die vielen Tausend Kärtchen auf den neuesten Stand gebracht und Daten in das Computersystem übertragen. Auch haben sich Verena Schillat und Andrea Giese der Bestandspflege der Bücher gewidmet. Viele Bücher wurden aussortiert, stehen schon verpackt in Kisten bereit und werden als Spende der „Lese-Lotte“ der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung Oschersleben zur Verfügung gestellt. „Damit kommen die Bücher noch einem guten Zweck zugute und werden nicht einfach so entsorgt“, freut sich Verena Schillat über das zweite Leben der gedruckten Werke.

Viel Zeit zum Aufräumen

Ebenso blieb den Bibliotheksmitarbeiterinnen Zeit, Regale umzuräumen und Bücher neu einzusortieren. Gerne hätten sie auch noch in den Räumen renoviert, doch hätten sie diese Aufgabe nicht alleine bewältigen können. Aus dieser Sicht sei die Schließung der Bibliothek für Verena Schillat und Andrea Giese keine verlorene Zeit gewesen. Nur, dass eben die Besucher in der Stadt- und Kreisbibliothek Wanzleben gefehlt haben.

„Es war gut, dass es das Angebot der Onleihe gegeben hat“, sagt Verena Schillat. Im Verbund mit insgesamt 37 Bibliothek hatten die Nutzer die Möglichkeit, Bücher über das Internet auszuleihen und zu lesen. Wie viele Wanzleber Leseratten dieses digitale Angebot genutzt haben, könne sie nicht sagen.

Keine Lesung möglich

Bis zum Herbst wird es wohl in der Stadt- und Kreisbibliothek Wanzleben keine Lesungen und öffentlichen Veranstaltungen geben, bedauert Verena Schillat. Sie hoffe, dass demnächst wenigstens der Schachzirkel unter bestimmten Auflagen seine Arbeit wieder aufnehmen könne. Fest steht hingegen, der Lesesommer XXL für Schüler der Stadt Wanzleben wird vom 16. Juli bis 26. August stattfinden.