Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst Alarmierung über Nora-App: Über 40 Einsatzkräfte werden mutwillig in die Irre geleitet

Ein Notruf hat Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor kurzem nach Blumenberg geführt. Die Szenerie klang zu Einsatzbeginn bedrohlich, so dass über 40 Retter mit entsprechender Technik in den Wanzleber Ortsteil eilten, um zu helfen. Sie wurden jedoch auf böswillige Weise in die Irre geleitet.