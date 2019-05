Blitzender Chrom: Das Treffen historischer Fahrzeuge und Landtechnik an der Burg Ummendorf stößt nach wie vor auf großes Interesse.

Ummendorf l Obwohl der Burghof voller zweirädriger heißer Öfen stand, war es doch unangenehm kühl. Aber die Organisatoren und Teilnehmer am Treffen waren ja froh, dass es nicht auch noch regnete. Aus allen Himmelsrichtungen waren die Technikfreunde angereist. Den kürzesten Weg hatten dabei die leicht angerosteten Fahrräder Baujahr 1930 aus dem Magazin des Börde-Museums genommen. Daneben vor allem DDR-Oldtimer wie Sport-AWO, EMW, MZ-RT oder ES und natürlich die beliebten SR-Mopeds. „So eine AWO kostet heute schon mal 8000 Euro“, meinte Matthias Dehnert, der gleich zwei Zweiräder vorzeigte.

Laut gefachsimpelt wurde von der Truppe der „Calbenser Schrauber“, von denen einige schon beim ersten Treffen vor 23 Jahren dabei waren. Premiere hatten dagegen die Männer des Barleber Modellbahnvereins, die im Burggraben eine Gartenbahn im Verhältnis 1:22,5 auf 45-Millimeter-Gleisen einen ganzen Tag lang aufgebaut hatten.

Ford Fairlane war ein Blickfang

Blickfang unter den Pkw war ohne Zweifel der Ford Fairlane 500, Baujahr 1957, von Reiner Hunhold. Im Seitenfenster eine Ablage mit Hamburger und Coca Cola, im geöffneten Kofferraum eine kleine Plattform für den Plattenspieler, von dem Elvis Presleys Stimme grüßte. Eine breite Palette nahmen die Kraftprotze wie Lanz Bulldog, auch IFA-Traktoren oder der Ursus C 45 von Steffen Lüthge ein. Bis ins Detail gepflegt und restauriert zog er die interessierten Besucher an.

Bilder Auf diesem Traktor „Hela“ konnten Kinder als Passagiere mitfahren. Foto: Hartmut Beyer



Sehenswert war auch die Gartenbahn des Barleber Modellbahnvereins. Foto: Hartmut Beyer



Jede Menge „heiße Öfen“ waren im Burghof zu sehen. Foto: Hartmut Beyer



Wer nach dem ausgiebigen Rundgang durch Burghof und Außengelände eine Pause einlegen wollte, war im Burgcafé gut aufgehoben oder versorgte sich an einem der Stände. Mit Leckereien aus dem Backofen lockte auch die Schaubäckerei Nitzschke. Bevor die Aussteller am Sonntag wieder die Heimreise antraten, starteten sie zu Ausfahrten auf zwei Routen, denn Fahrzeuge sollen ja auch fahren. Das Team des Börde-Museums freute sich jedenfalls, dass sich der organisatorische Aufwand wieder gelohnt hatte. Nächster Höhepunkt in der Burg ist das Konzert des Bundespolizeiorchesters Berlin am 19. Mai 2019.