875-Jahr-Feier in Klein Wanzleben Organisatoren lassen Geldspender und Sponsoren über Verwendungszweck entscheiden

Die großen Pläne für die Umsetzung der aus dem Vorjahr verschobenen 875-Jahr-Feier von Klein Wanzleben lassen sich nicht so umsetzen wie eigentlich gedacht. Der Festumzug fällt aus und die große Party ist auf 2022 weiter verschoben worden. Nun steht die Frage, was aus den gesammelten Spenden wird. Gibt es eine Rückzahlung oder soll das Geld für die Belange in Zuckerdorf verwendet werden?