Osterweddinger fordern Neubau einer Grundschule

Nachdem der Rat von Osterweddingen sich schon seit Langem klar für einen Neubau von Grundschule und Turnhalle am Sportplatz positionierte, forderte nun der Sozialausschuss ebenfalls ein Umdenken.

Vor ihrer Sitzung schauten sich die Mitglieder des Sozialausschusses die Räume des Horts im Gebäude der Grundschule Osterweddingen an. Anschließend sprachen sie auch über die aktuelle Situation und die Entwicklung bei den Horten und Schulen.

Osterweddingen - Im Hortraum für die erste Klasse im Gebäude der Grundschule in Osterweddingen traf sich der Sozialausschuss der Gemeinde Sülzetal zu seiner jüngsten Sitzung. Noch bevor die Mitglieder des Ausschusses in die eigentliche Tagesordnung einstiegen, machten sie zusammen mit der Leiterin des Horts, Doreen Drunk, einen Rundgang durch das gesamte Gebäude und schauten sich die Situation der Räume an und sprachen über die Möglichkeiten der Betreuung.