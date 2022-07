Osterweddinger Gewerbegebiet ist vollständig vermarktet

Der Versandhändler ?Amazon? hat sich für das Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen entschieden, weil ihn die zentrale Lage in Europa und die starke Unterstützung durch Land, Landkreis und Kommune überzeugten.

Osterweddingen - Das gesamte Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen ist vollflächig vermarktet. Zwischen der Autobahn 14, den beiden Bundesstraßen 81 und 246a sowie der Landstraße 50 liegen die acht Ortschaften des Sülzetals zusammen mit diesem großen Gewerbegebiet. Hinzu kommen eine Vielzahl an landwirtschaftlichen Betrieben und viele Handwerks- und Dienstleistungsangebote. All dies zusammen bildet die wirtschaftliche Basis für die Menschen und die Unternehmen in der Gemeinde.