Osterweddinger Senioren ziehen zum Bowlen ins Nachbardorf

Beyendorf/Sohlen - Über 30 Teilnehmer traten beim traditionellen Bowlingturnier für Seniorinnen und Senioren des Ortsvereins Osterweddingen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Beyendorf/Sohlen in der „Alten Kaufhalle“ auf zwei Bahnen im Wechsel gegeneinander an.